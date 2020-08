Elon Musk beklager: – Det er flaut, men vi er i siste fase nå

Elbilprodusenten Tesla er kjent for innovative løsninger, touch-skjermer og nye finesser i bilbransjen. Selskapet har utviklet et svært avansert økosystem, men Musk innrømmer at selskapet henger bak på enkelte områder.

Nylig spurte Twitter-brukeren Cybergrade om hvor det blir av systemet for tofaktorautorisering, og la til at Musk nevnte at de trengte en oppussing av det sentrale IT-systemet i bilene i fjor.

Musk svarte kontant: – Beklager, det er flaut hvor sene vi er med dette. Tofaktorautentisering via SMS eller via en autentiserings-app er i siste fase av validering nå.

Tek.no meldte om saken først.

Vil gjøre bruk av bilen tryggere

Tofaktorautorisering er et ekstra sikkerhetsnivå der to «nøkler» brukes for å oppnå tilgang. Et kjent eksempel er BankID-innlogging.

I Teslas tilfelle gjelder dette blant annet fjernopplåsning av bilen, som vil bli sikrere gjennom at man både trenger en PIN-kode og en kode på SMS.

Musk kom ikke med en spesifikk dato for lansering, men det virker ikke veldig langt unna.