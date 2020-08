BMWs toppdivisjon bekrefter ny familieracer

M-divisjonen i BMW er kjent for å lage meget potente kjøremaskiner beregnet for å rase godt over 200 kilometer i timen på Autobahn, og har levert flere ikoner siden oppstarten i 1972.

Tradisjonelt sett har M-versjonene vært forbeholdt sedanutgaver, som M3, M4 og M5, men de siste årene har modellutvalget blitt utvidet og de seneste tilskuddene er M-utgaver av SUVene X5 og X6.

Det som ikke har vært vanlig er fullblods M-stasjonsvogner. Det har kun vært to utgaver med høy bakstuss: 5-serie fra 1992-1995 og fra 2007-2010.

Nå blir det endringer på det ettersom M-avdelingen nylig bekreftet BMW-fans våte drøm, en M-utgave av selskapets mest solgte modell, 3-serien.

DAGENS: Dagens utgave av 3-serie Touring i «M-light»-versjon. Foto: BMW

BMW skriver på sine nettsider at testingen av den nye toppmodellen allerede har begynt ved anlegget i Garching i München, og at det vil bli videre testing ved Nordschleife på Nürburgring.

Lanseringstidspunktet er foreløpig satt til 2022 og BMW beskriver det hele som «en drøm som blir virkelighet». Det er ventet at toppmodellen vil dele mye av den samme teknologien som dagens 3-serie, der M3 vil komme med en 3-liters rekkesekser som yter 473 hestekrefter.