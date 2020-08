Porsches nye familierakett satte rekord

Panamera har vært i stallen til Porsche siden 2009 og blitt et kjent syn her hjemme, spesielt etter at den ble introdusert med hybrid drivlinje.

Porsche har nå familieraceren inne til en midtlivsoppgradering og modellen vil lanseres i ny drakt i slutten av august, melder Porsche på sine hjemmesider. Ryktene vil ha det til at den nye toppmodellen skal være en hybrid med navnet Turbo S E-Hybrid, og får over 700 hestekrefter.

Bilen som har plass til hele familien, i tillegg til en god del bagasje, har nå satt ny rekord rundt den legendariske test- og racingbanen Nürburgring i Tyskland. Sjåføren Lars Kern fullførte nylig en hel runde på nordsløyfen av banen, som er 20,832 kilometer lang, på tiden 7:29.81.

GODT FORNØYD: Sjåføren Lars Kern og Porsche Panamera 2021-utgaven. Foto: Porsche

Det er ny rekord i «executive cars»-klassen. Mercedes følger like bak med AMG GT63 S på tiden 7:30.11, som ble satt i 2018.

I 2016 kjørte Kern den samme runden i dagens toppmodell av Panamera: Porsche Panamera Turbo med 550 hestekrefter fra en V8 motor. Da kjørte han på tiden 7:38.46.

Panamera er ikke den raskeste bilen med 4 dører rundt Nordsløyfen, den innehar Jaguar med sin XE SV Project 8 på tiden 7:23.164. Forskjellen er at Jaguaren tilhører «midrange»-klassen sammen med blant annet BMW 3-serie og Alfa Romeo Giulia.