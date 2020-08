Teknisk analyse: Tesla nær et vendepunkt

Etter at Tesla kunngjorde at de ville splitte aksjen, har kursen steget med 20 prosent.

CMC Markets har regnet seg frem til at en 123-topp kan avverges for øyeblikket, noe som ville ha blitt aktivert hadde ikke Teslas aksje holdt støtten på rundt 1.431 dollar.

Hadde Tesla falt under støtten på 1.431,41 dollar ville aksjen skapt en 123-topp, og dette kunne ha utløst et mulig kursfall til 1.207 dollar eller 1.105 dollar, viser analysen til CMC Markets.

Hvis Tesla-aksjen derimot fortsetter å holde seg, kan dette være et signal om at aksjen kan stige ytterligere.

Ifølge analysen til CMC Markets er ikke Tesla ute av fare helt ennå. Teknisk sett befinner aksjen seg ved et potensielt vendepunkt for tiden.

Siden bunnen i april er allerede en full bevegelse fullført, og området over Fibonacci-nivået på 423,6 prosent blir ofte sett på som området der markedene er overkjøpt. For Tesla er det nivået på 1.442,59 dollar. Men CMC Markets advarer om at når det gjelder sterke trender, kan markedene imidlertid også stige utover det.