Tar opp kampen med Vy Bybil til en tredjedel (!) av prisen

KOMPAKT: Citroën Ami er en liten mopedbil skapt for et urbant miljø. Foto: Citroën

Citroën er den første aktøren som tar opp kampen med Vy Bybil.

Citroën Ami, det franske ordet for «venn», er en liten toseters elbil med 70 kilometer rekkevidde og en makshastighet på 45 kilometer i timen. Det betyr at bilen i Norge vil kunne kjøres fra du er 16 år med mopedførerbevis.

– Måten vi beveger oss i urbane miljøer har endret seg de siste årene. Ami passer med sin kompakte størrelse og elektriske drivlinje perfekt inn i de mest tettbebygde strøkene, sier Ole Stefan Nedenes, merkesjef for Citroën hos Bertel O. Steen.

Trenger du bare å låne bilen i ett minutt, en time eller en dag – så vil dette også kunne gjøres til en pris på rundt to kroner per minutt. I Frankrike koster bilen 6000 euro, eller nesten 64.000 kroner.



Utradisjonell

Ami er en lett mopedbil med fire hjul og lades fullt på tre timer fra en hvilken som helst 220-volts stikkontakt. Bilen kan også lades fra en veggboks med riktig type kabel.

Med begrenset plass i byene, har Citroën tenkt annerledes når det kommer til designet av Ami. Godt plassert på spesialutviklede 14-tommers hjul, er den perfekt tilpasset små og trange bygater. Ami en svingradius på syv meter som bidrar til å gjøre den svært manøvrerbar.

Til tross for litt beskjedne ytre, gir Ami god plass til to personer. Kupeen gir mye romfølelse, ikke minst som et resultat av de store vindusflatene og panoramataket.

Som en liten retrohilsen til Citroën 2 CV, åpnes også sidevinduet på Ami ved manuelt å vippe det opp. Foran passasjersetet, er det plass til handleposer eller annen bagasje du trenger å ta med deg.

Peugeot, som eier Citroën, sin aksje har som de fleste andre bilprodusenter hatt en tøff start på året. Siden nyttår er aksjen ned 31,2 prosent, men de siste tre månedene har franskmennene sett en vekst på 28,7 prosent.

Citroën Ami – tekniske data Lengde 2,41 m Bredde 1,39 m (uten speil) Høyde 1,52 m Svingradius 7 m Vekt uten batteri < 425 kg Totalvekt 485 kg Batteri 5,5 kWh