25 av 33 analytikere er avventende til Tesla

Tesla forbereder aksjesplitt for å gjøre aksjen mer tilgjengelig for den gjennomsnittlige investoren. Nå kan det imidlertid se ut til at selskapet må gjennomføre en ny aksjesplitt allerede før den første er gjennomført, dersom aksjen fortsetter himmelferden.

Bare siden aksjesplitten ble annonsert den 11. august har aksjen skutt 50 prosent opp, og handles nå for 2050 dollar per aksje.

Aksjesplitten vil skje i en såkalt en-til-fem-splitt, som vil si at eksisterende investorer vil få fem nye aksjer for én gammel. Prisen vil samtidig også kuttes med en femtedel, til omlag 410 dollar per aksje.

Teslas markedsverdi på rundt 380 milliarder dollar, eller 3.480 milliarder kroner, vil således forbli uforandret.

Analytikere avventende

Ifølge flere meglerhus vil det være lite gjennomtenkt å stupe inn i en aksje, kun fordi selskapet gjennomfører en aksjesplitt. Aksjen blir billigere, men de underliggende prestasjonene til selskapet endrer seg ikke.

Flesteparten av Wall Street-analytikerne er avventende til Tesla-aksjen, ifølge CNN. Av de 33 som har dekning på aksjen er det bare åtte som har kjøpsanbefaling. 15 har en holdanbefaling, og 10 anbefaler selg.

Bare tre av analytikerne har kursmål over 2.000 dollar. Konsensus ligger på like under 1.300 dollar, hele 36 prosent lavere enn dagens kurs. Selskapet kan imidlertid få nok et springbrett dersom det blir inkludert i S&P 500-indeksen, og får mingle med blue chipsene.

Shortskvis

Det er imidlertid mange som velger å shorte Tesla-aksjen i håp om at boblen skal sprekke.

Nok et aspekt som kan være med på å drive Tesla-aksjen enda høyere er nettopp at aksjen blir hardt shortet. Shorterne taper penger jo høyere aksjen stiger, og blir ofte tvunget til å kjøpe tilbake aksjene for å dekke inn posisjonen sin.

Det skaper fenomenet som kalles en shortskvis, og kan dytte aksjekursen ytterligere oppover.

Til og med Tesla-elsker Ross Gerber skrev i en Twitter-melding torsdag at han synes «aksjen blir budt opp av folk som tror at aksjesplitten vil gi dem penger. Vær forsiktig», var hans oppfordring.

– Det er lov å fjerne noe av eksponeringen. Det har jeg gjort, sier Gerber til CNN, og legger til at han solgte noen aksjer da kursen traff 2.000 dollar.

Tesla-aksjen har siden nyttår steget eventyrlige 380 prosent. Siden samme tid i fjor er aksjen opp 830 prosent. Fredag stengte aksjen opp 2,4 prosent til 2050 dollar.