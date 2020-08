Teslarival er opp over 250 prosent i år - vil lansere globalt og låne deg batteriet

William Li, grunnlegger av Nio. Her med den nye modellen EC6.

William Li, grunnlegger av Nio. Her med den nye modellen EC6. Foto: Bloomberg

Den kinesiske bilprodusenten Nio ble notert på børs i USA for nærmere to år siden, og er en stor Tesla-konkurrent. På grunn av økonomiske problemer stupte aksjen nærmere 80 prosent i fjor, men har hentet seg kraftig inn igjen i løpet av 2020.

I midten av coronavirus-utbruddet meldte Nio at det var i finansieringssamtaler med den kinesiske regjeringen, som senere resulterte i en finansieringspakke på 1 milliard dollar fra investorer og statlig støtte. På samme tid leverte Nio 3.740 kjøretøy i juni, som var ny rekord, og i hele andre kvartal leverte selskapet 10.000 kjøretøy. Aksjen har reagert svært positivt og er opp mer enn 240 prosent så langt i år, melder CNBC.

STOR SUV: Nio ES8 er den største modellen i porteføljen. Foto: Nio

«Vi håper at vi i andre halvdel av neste år kan begynne å teste markedet i land som sier ja til elektriske biler», sa styreleder og grunnlegger i Nio, William Li, til et samlet pressekorps torsdag.

«Vi håper å begynne med Europa», fulgte Li opp med, uten å navngi spesifikke land. Han opplyste samtidig om at Nios store plan er å entre de store globale markedene innen 2023 og 2024.

Interiøret i Nio ES8. Foto: Bloomberg

Langt etter Tesla

Nio har åpenbart fått øynene opp for det globale markedet, men har en lang vei å gå for å i det hele tatt nærme seg sin argeste elektriske konkurrent, Tesla.

Bare i andre kvartal leverte Tesla mer enn 90.000 biler globalt, og nærmere en fjerdedel av omsetningen de siste tre månedene (1,4 mrd. dollar) kom fra Kina, mens omtrent halvparten kom fra hjemmemarkedet USA (3,09 mrd. dollar).

Musk har definitivt også fått øynene opp for Europa og skal ha bestemt seg for at neste gigantfabrikk skal legges til Berlin.

Låner deg batteriet

Nio baner også vei med nye innovasjoner og vil selge deg en bil uten batteriet. Istedenfor vil selskapet låne deg batteriet i en abonnementsordning, som vil redusere prisen på bilen kraftig.

Kunder som kjøper batteriplanen, som koster 140 dollar pr. måned, vil få en bil-rabatt på 10.000 dollar, opplyser Nio. Selskapet kunngjorde forrige måned sin siste modell, EC6, som skal leveres i september, med en startpris på 52.571 dollar.

Nio leverte et underskudd på mer enn 166,5 millioner dollar i andre kvartal, og spådde samtidig at det vil kunne klare å levere mellom 11.000 til 11.000 kjøretøy i tredje kvartal.