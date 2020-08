BMW bekrefter entusiastenes våte drøm

Den tyske bilprodusenten BMW dro lanseringsteppet av M4 tilbake i 2016 og modellen har delt plattform med legendariske M3. Forskjellen mellom de to modellene er at M4 til nå har blitt tilbudt med to dører og modellen har et litt lengre karosseri for bedre beinplass til baksetepassasjerene.