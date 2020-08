Porsche etterforskes etter mistanke om bensinmotor-manipulering

Tyske transportmyndigheter, Kraftfahrt-Bundesamt, har startet en etterforskning av Porsche etter mistanker om manipulasjon av bensinmotorer, som har medført forbedrede utslippsdata, melder Reuters mandag.

En talsmann fra KBA uttalte seg mandag og opplyser at det gjelder modeller produsert for det europeiske markedet før 2017.

I fjor ga tyske påtalemyndigheter Porsche en bot på 535 millioner euro etter dieselskandalen, som også gikk hardt utover morselskapet Volkswagen. Manipulering på bensinmotorer er enda ikke påvist.

En talsmann fra Porsche uttalte søndag at problemene angår kjøretøy som ble utviklet for flere år siden, og at det ikke er noen indikasjoner på at dagens produksjon er påvirket. Talsmannen opplyste også om at selskapet jobber tett med myndighetene.