Det er knyttet store forventninger til Teslas Battery Day, som skal avholdes 22. september. Ryktene sier at Musk skal avsløre store fremskritt på batterifronten, ifølge nettstedet CarAndDriver.

Musk klarer åpenbart ikke å holde seg helt til den tid, og han har akkurat hamret på tastaturet igjen:

«400 Wh / kg *med* høy sykluslevetid produsert i volum (ikke bare et laboratorium) er ikke langt. Sannsynligvis 3 til 4 år», skrev Musk på Twitter mandag.

Forskere har sagt at energitettheten til Panasonics «2170»-batterier som benyttes i Teslas Model 3 er rundt 260Wh / kg, noe som betyr et hopp på 50 prosent fra dagens energitetthet, ifølge Reuters.

Panasonic sa tidligere til Reuters at det planlegger å øke energitettheten til de originale «2170»-battericellene, som Tesla bruker, med 20 prosent på fem år.

Et veldig «begrenset antall aksjeeiere» vil kunne delta på 22. september-arrangementet på grunn av pandemien, sier Tesla, og det vil bli holdt et lotteri for å velge deltakere.