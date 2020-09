Tesla skal hente 5 milliarder dollar

Et dokument sendt til amerikanske finansmyndigheter (SEC) går det frem at Tesla ønsker å hente inntil fem milliarder dollar i ny egenkapital gjennom å utstede flere aksjer.

Det var aksjesplitten i Tesla og Apple som var i fokus på Wall Street mandag. De to techgigantene gjennomførte aksjesplitten etter at børsen stengte fredag – Apples splitt var på fire-til-en, mens Tesla hadde en splitt på fem-til-en. I går steg Tesla 12,6 prosent til 498,6 dollar, 2.493 dollar korrigert for aksjesplitten.