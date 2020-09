Nybilsalget faller fortsatt – men elbilsalget øker

I august ble det solgt 10.802 nye personbiler, mens tallet for samme måned i 2019 var 12.073, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Coronakrisen og den økonomiske usikkerheten har påvirket nybilsalget i Norge gjennom store deler av året, og også forsinkelser i leveransen av nye biler har gjort at salget faller. Nå øker imidlertid utleveringstakten.

Elektriske og delelektriske biler står for 80 prosent av nybilsalget så langt i 2020.

– Det er få holdepunkter for at elbilene taper terreng, om noen skulle hevde det. Alt tyder på at salget av fullelektriske biler vil fortsette å øke. Og nå er mange nye modeller på trappene, sier adm. direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

OFV venter en videre økning idet mange nye elbilmerker og -modeller blir lansert frem mot årsskiftet.