Rolls-Royce lanserer ny minstemann

Det britiske luksusmerket Rolls-Royce (som nå eies av BMW) er kjent for å levere det ypperste av luksus når det kommer til bilverdenen. Utvalget begynner også å bli noenlunde brukbart, med fem modeller, til tross for at selskapet solgte 5.152 biler i hele 2019. Det var til og med en salgsøkning på 25 prosent takket være selskapets nye SUV, Cullinan.