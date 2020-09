Tesla-konsernsjef Elon Musk skal møte Tysklands finansminister Peter Altmaier under et besøk i landet onsdag, ifølge Reuters.

Musk er på besøk i Tyskland for å sjekke status rundt den nye fabrikken på utsiden av Berlin. Håpet til Tesla er at de kan starte produksjonen der av bilmodellen Model Y i 2021. Byggingen av fabrikken har møtt motstand på grunn av at det medfører at man må kutte skog.

– Alle vet at tysk ingeniørkunst er enestående, og det er noen av årsakene til at vi kommer til å legge vår gigantfabrikk i Europa i Tyskland, fortalte Musk under Germany's Golden Steering Wheel i fjor høst.

Musk skal også besøke biotekselskapet CureVac som jobber med å utvikle en vaksine mot coronaviruset, har han opplyst om på Twitter. Tesla har et samarbeid med CureVac.