Tysk minister vil gi Tesla alt de trenger

– Vi er veldig stolt av bilfabrikken din i Brandenburg og vi ønsker deg lykke til med den. Du vil få all støtte du trenger, sa Peter Altmeier onsdag.

Ifølge Bloomberg har Elon Musk hatt møter med flere viktige personer i Tyskland, Berlin og Bradenburg de siste dagene.

Musk har vært i Tyskland siden tirsdag hvor han gjester den planlagte Tesla-fabrikken utenfor Berlin. Det er ventet at den vil bidra til 12.000 jobber og at den kan lage 500.000 biler i året.

Håpet til Tesla er at de kan starte produksjonen der av bilmodellen Model Y i 2021. Byggingen av fabrikken har møtt motstand på grunn av at det medfører at man må kutte skog.

– Alle vet at tysk ingeniørkunst er enestående, og det er noen av årsakene til at vi kommer til å legge vår gigantfabrikk i Europa i Tyskland, fortalte Musk under Germany's Golden Steering Wheel i fjor høst.

Musk skal også besøke biotekselskapet CureVac som jobber med å utvikle en vaksine mot coronaviruset, har han opplyst om på Twitter. Tesla har et samarbeid med CureVac.