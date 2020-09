Volkswagen viser innsiden av potensiell norgesfavoritt

Volkswagen fokuserer også på setene, der man sitter relativt høyt for god oversikt. De er i tillegg godkjent av German Campaign for Healthier Backs (AGR), siden de har god sittestilling og justeringsmuligheter (du kan også få de med massasje). I tillegg svelger bagasjerommet unna 543 liter når den bakre seteryggen er oppreist. Det er rundt 100 liter mindre enn i en Passat, men 162 liter mer enn en Golf.