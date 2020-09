Volkswagen begynner dieseloppgjør med 25.000 bilkjøpere

Drøyt 7.000 forlik skal allerede ha blitt inngått, uttalte Volkswagen fredag. De håper å være ferdige med alle 50.000 forlikssamtalene i Tyskland innen nyttår.

De som blir enige om forlik, får beholde bilen i tillegg til eventuelle penger fra forliket. Om ikke det blir inngått forlik, får retten avgjøre hver enkelt sak. Bilkjøperne kan da få utbetalt kjøpspris for bilen, minus et beløp for hvor mye bilen er blitt brukt. Til gjengjeld må de levere tilbake bilen.

Sakene det forhandles om nå, er de som ikke ble dekket av en avtale mellom Volkswagen og forbrukerorganisasjonen Vzbv tidligere i år. Der ble man enige om at Volkswagen skulle betale ut opp mot 830 millioner euro til drøyt 235.000 bileiere i Tyskland.

Den såkalte «dieselgate» startet i 2015 da Volkswagen innrømmet å ha installert programvare i elleve millioner dieselkjøretøy verden rundt for å lure utslippstester og få bilene til å fremstå som mindre forurensende enn de egentlig er.

