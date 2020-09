Volkswagen-direktør: – Vi kan ta igjen Tesla innen kort tid

STORE ORD: Bernd Osterloh, sjef for Volkswagen arbeidsråd, sparer ikke på kruttet når han omtaler Tesla.

Tesla har fått skryt for sin nye megafabrikk i Brandenburg utenfor Berlin. Det er planlagt at fabrikken vil kunne produsere opp mot 500.000 biler i året.

Tidligere i uken uttalte den tyske næringsministeren at «Musk vil få all den støtte han trenger», hvilket ser ut til å ha fått den tyske bilgiganten Volkswagen til å våkne fra dvalen.

– Volkswagen er i en posisjon hvor selskapet kan ta igjen Tesla både når det gjelder elbilproduksjon og software-utvikling, sier Bernd Osterloh, sjef for Volkswagens arbeidsråd, til den tyske søndagsavisen Welt am Sonntag.

Vil ta igjen Tesla

Osterloh mener på ingen måte at produksjonskapasiteten på 300.000 til 500.000 biler er enestående.

– Hvis Tesla setter opp tre fabrikker vil de kunne produsere mellom 900.000 og 1,5 million biler. Innen 2023 vil vi oppnå det samme – kanskje til og med tidligere, sier Osterloh.

Tyskeren forklarer at det er Volkswagens sterke grunnmur som vil gjøre det mulig å hamle opp med Teslas produksjonstall.

Volkswagen bruker nemlig samme skjelett for samtlige av deres elektriske modeller. Det gjør at effektiviteten opprettholdes og at modellene kan pumpes ut av fabrikkene i rekordfart.

Teknologiske nyvinninger

Et annet punkt som Tesla er nærmest uslåelige på, er at de har så mye data. De bruker teknologien i bilene sine til å innhente data om kjøremønstre og bruker dataen til å produsere for eksempel autopilot.

Osterloh understreker at ingeniørteamet hos Audi, som er eid av Volkswagen, jobber hardt med å utvikle teknologi til bilene sine. Han er imidlertid klar på at Volkswagen ikke er langt unna å ta igjen Tesla.

– Deres fordel er at de allerede har teknologien i bilene og kan samle inn data. Men når vi får systemene våre inn i bilene, vil vi samle inn mye mer data mye raskere, mener Osterloh.

Håpet til Tesla er at de kan starte produksjonen der av bilmodellen Model Y i 2021. Byggingen av fabrikken har møtt motstand på grunn av at det medfører at man må kutte skog.

– Alle vet at tysk ingeniørkunst er enestående, og det er noen av årsakene til at vi kommer til å legge vår gigantfabrikk i Europa i Tyskland, fortalte Musk under Germany's Golden Steering Wheel i fjor høst.