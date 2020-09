Dropp elektrisk, denne går 1.600 kilometer på en fem minutters fylling

Det er ikke bare bilen som er i fokus for Hyperion. Selskapet er vel så opptatt av infrastruktur og har skjønt poenget med at bilen kun er like god som mulighetene til å kjøre den der du vil, når du vil. Bilprodusenten planlegger derfor et stort nettverk med hydrogenstasjoner, som et visst annet amerikansk bilmerke har lykkes med på den elektriske fronten, nemlig Tesla.