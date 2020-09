Lewis Hamilton starter eget lag

Derfor lanserer Formel 1-verdensmesteren sitt eget team i den elektriske motorsporten Extreme E.

– Extreme E interesserer meg på grunn av miljøfokuset. Vi har alle muligheten til å gjøre en forskjell, og det er viktig for meg at jeg nå kan kombinere min kjærlighet for bilsport sammen med min kjærlighet for planeten. Jeg er derfor svært stolt av å nå lansere mitt eget team i Extreme E, sier Hamilton.

KLIMAKAMP: Extreme E går ut på å kjøre med elektriske terrengbiler hvor klimaendringer allerede har gjort seg gjeldende

Elektriske terrengbiler

Lewis Hamilton er en av bilverdenens absolutte superstjerner, og kjører for tiden for Mercedes i Formel 1. Der har han blitt verdensmester seks ganger, kun slått av Michael Schumacher med sju, og han allerede på god vei mot sin sjuende. Han har vunnet 89 Formel 1-løp, og det er kun Schumacher med 91 seire som har flere.

Hamiltons Extreme E-lag skal hete X44, som spiller på hans faste startnummer som er 44. Det er ennå ikke klart hvem som skal kjøre for Hamiltons lag, men den norske rallycrossføreren Andreas Bakkerud skal hvert fall kjøre Extreme E. I tillegg er rallyverdensmester Sébastien Ogier, Formel E-mester Lucas di Grassi og den svenske racerføreren Mikaela Åhlin Kottulinski aktuelle for mesterskapet som starter i Senegal til våren.

Extreme E går ut på å kjøre med elektriske terrengbiler hvor klimaendringer har gjort seg gjeldende allerede, som et forsøk på å gi mer oppmerksomhet til klimakampen, og samtidig vise at elektriske biler kan fungere på overalt.