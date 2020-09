Tesla fullfører milliardsalg før nervøs børsåpning

Tesla har fullført salget av 5,0 milliarder dollar i aksjer gjennom aksjedistribusjonsprogrammet (ATM), melder TDN Direkt.

1. september inngikk selskapet en ATM med en rekke banker for salg av aksjer for inntil 5,0 milliarder dollar.

Det ligger også an til rundjuling på børsen for elbilprodusenten når markedet åpner. Aksjen er ned 10,6 prosent i førhandelen, melder CNBC. Det spekuleres i at nedgang i stor grad skyldes at Musks selskap ikke ble inkludert på S&P 500 når komiteen annonserte de nye tilskuddene i indeksen fredag kveld.

Nasdaq-indeksen, der blant annet Tesla er notert, faller 2,0 prosent i førhandelen tirsdag.