Nikola og General Motors skal samarbeide

Nikola, Nels viktigste kunde, og General Motors har blitt enige om et partnerskap. Pickupen Nikola Badger skal produseres av General Motors, og General Motors får et eierskap på 11 prosent i Nikola, noe som tilsvarer en verdi på 2 milliarder dollar.

Nikola ser for seg at det kan spare over 4 milliarder dollar i batteri- og drivstoffkostnader i en tiårsperiode, mens Nikola venter at det kan spare 1 milliard dollar i tekniske kostnader.

General Motors kan også nominere en direktør. Det er ventet at Nikola Badgers skal komme i produksjon innen utgangen av 2022.

Samarbeidet påvirket Nel positivt på Oslo Børs. Aksjen var ned med rundt 2,4 prosent før meldingen, mens den kort tid etterpå er opp 1,7 prosent. En drøy time før stengetid var Nel opp 2 prosent til 22,27 kroner. Nel er storeier i Nikola og sitter på rundt 1,1 millioner aksjer.

Nikola-aksjen ruste opp med 29,6 prosent til 45,37 dollar i åpningen på Wall Street, mens General Motors la på seg 6,3 prosent til 31,90 dollar.