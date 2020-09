Lyst til å imponere på fjellet i høst? Da velger du denne brutale tyskeren

Manhart er et tysk tuningfirma som spesialiserer seg på å forbedre ytelsene på BMWer, men har senere ekspandert med merker som Audi og Lamborghini. Selskapet har dermed tatt for seg RS Q8 og overhalingen er ikke til å kimse av. Manhart har blant dyttet inn større turboer nærme V8eren under panseret, som medfører at beistet de kaller RQ 900, yter nettopp 900 hestekrefter og 1.080 newtonmeter.