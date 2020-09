Nikola vurderer rettslige skritt mot Hindeburg etter anklager

Hindenburg Research publiserte en rapport hvor de anklaget Nikola for svindel. Anklagene var basert på «omfattende bevis» rettet mot Nikola-sjef Trevor Milton.

Fredag svarte Nikola, som er en av Nels viktigste kunder, på anklagene. I en melding varsler Nikola at de vil be det amerikanske finanstilsynet (SEC) granske Hidenburg, og Nikola vil gi all dokumentasjon som trengs. Nikola har hentet inn advokatfirmaet Kirkland & Ellis LLP for å vurdere den rettslige prosessen videre.

Også torsdag var Nikolas konsernsjef Trevor Milton ute og avviste påstandene til Hindenburg. Nikola peker på at Hindenburg har sittet på en shortposisjon som ikke har vært vellykket. Nikola mener Hindenburg hadde som hensikt å manipulere markedet.

Nikola-aksjen har vært frisk de siste dagene etter den nylige avtalen med General Motors, men stupte torsdag etter gårsdagens anklager. Fallet senket også Nel på Oslo Børs torsdag.

Hindenburg hevder å sitte på en rekke falske uttalelser fra Milton. Hindenburg skrev at de aldri har sett et bedrag på denne størrelsen i et børsnotert selskap. Nikola avviser disse anklagene, og sier de har ingenting å skjule.