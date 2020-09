Paul Harper: – Derfor falt Tesla-aksjen kraftig

NEDTUR: For Tesla-aksjen de siste dagene, etter en vanvittig oppgang tidligere i år.

NEDTUR: For Tesla-aksjen de siste dagene, etter en vanvittig oppgang tidligere i år. Foto: Dreamstime

Tesla-aksjen falt markant torsdag og fredag sist uke, mens den tirsdag raste ned hele 21 prosent, deres største fall noen gang, til 330,21 dollar.

De neste dagene hentet aksjen seg inn, og endte uken til 371,72 dollar. Tesla er fortsatt opp eventyrlige 345,49 prosent.

– I første omgang, ser man på grafen, er det ekstremt hvor mye aksjen har gått i løpet av året. Her er det litt en sak hvor man leter etter en faktor som gjør at man skal ha gevinstsikring i caset, sier Paul Harper, DNB-strateg i deres podkast Utbytte.

Han mener det er flere årsaker til at investorer ønsket å ta gevinst i aksjen, og at aksjekursen dalte nylig.

– Det er flere faktorer som har slått til samtidig. Den største aksjonærene hadde justerte ned vekten fordi det hadde blitt en så stor del av porteføljen. Også kom ikke aksjen inn i S&P 500, som var en negativ overraskelse. Det kom også en nyhet om at de ønsker å hente inn litt penger. Tesla har et finansieringsbehov, og at de prøvde å utnytte en høy aksjepris, er kanskje noe som skremte enkelte, sier Harper.

Av podkasten går det frem at Tesla er en av de mest omsatte aksjene i DNBs aksjehandel-tjeneste.