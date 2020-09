Nå kan du kjøpe McLarens spektakulære hovedkvarter

Superbilprodusenten McLaren har et av verdens mest ikoniske hovedkvarter for motorsport. Anlegget, som ble bygget i 2004, er omringet av et enorm basseng, som det selvfølgelig er en vei rundt hvor de kan teste modellutvalget. Nå har det britiske selskapet hyret eiendomsmegleren Colliers for å begynne markedsføringen om et salg og tilbakeleie for 200 millioner pund, ifølge Sky News.

UTSTILT: McLaren 765LT utstilt i hovedkvarteret i England. Foto: Bloomberg

Hovedkvarteret Woking består av tre bygninger: det opprinnelige Stirling Prize McLaren Technology Center, det nyere McLaren Production Center, som hovedsakelig brukes til produksjon, og McLaren Thought Leadership Center. Alle de tre bygningene er en del av salget og tilbakeleie.

Hvis McLaren øyner å finne en kjøper vil Woking-anlegget bli solgt i sin helhet, men haken er at kjøperen må leie tilbake anlegget til bilprodusenten. McLaren forventer uansett et salg innen utgangen av regnskapsåret.

«Salget og leien tilbake til McLaren er en del av den omfattende refinansieringen vi kunngjorde tidligere i år», sier en talsmann for bilprodusenten til nettsiden Autocar.

Det britiske bilmerket har blitt sterkt påvirket av viruskrisen og det merkes på inntektene. I mai kutten selskapet 1.200 arbeidsplasser, mer enn en fjerdedel av arbeidsstyrken, og sikret et lån på 150 millioner pund fra National Bank of Bahrain.