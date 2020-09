Nikola-aksjen suser opp på Wall Street

Nikola-aksjen stiger rundt 12 prosent på Wall Street mandag. Det skjer etter at lastebilprodusenten tidligere i dag publiserte en melding der det angriper Hindenburg Research som forrige uke anklagde Nikola for bedrageri.

Nikola-aksjen falt samme dag 11 prosent.

Nikola mener Hindenburg-rapporten er designet for å gi et falskt inntrykk til investorer og til å manipulere markedet negativt for å gi en finansiell fordel til short-selgere.

Hindenburg har selv shortet Nikola-aksjen.

I tilsvaret går Nikola punktvis gjennom påstander fra Hindenburg. Nikola skriver det har kontaktet det amerikanske finanstilsynet angående Nikolas bekymringer knyttet til Hindenburg-rapporten. Nikola har til hensikt å samarbeide fullt ut med SEC, heter det i meldingen.

Nikola er hydrogenselskapet Nel sin desidert største fremtidige kunde.

I tillegg eier Nel aksjer i Nikola.