Får 13,5 milliarder i dieselbøter: – Større enn dieselgate

SAKSØKES: Daimler er i hardt vær etter nylige dieselavsløringer. Her ved konsernsjef Ola Källenius. Foto: Daimler

Mercedes Benz' morselskap, Daimler, har gått med på å betale 1,5 milliarder dollar, eller 13,5 milliarder kroner, i bøter til USA og California.

Ingeniører i Environmental Protection Agency (EPA) har undersøkt flere av Daimlers modeller og funnet programvare som er designet til å jukse på utslippstester.

Selskapet har blitt enige om å betale 875 millioner dollar i oppreisning til myndighetene og EPA og å reparere de mer enn 250.000 bilene som har blitt tuklet med. Totalkosten for dieselfusket ender på omlag 1,5 milliarder dollar, eller 13,5 milliarder kroner.

– Dette er den nest største sivile straffen under «Clean Air Act» per bil. Den er større enn Volkswagen-boten i 2017 og Fiat Chrysler-boten i 2019, sier Andrew Wheeler, administrator i EPA.

Mercedes S-klasse er en av Daimler-modellene som går på diesel. Foto: Daimler

Privat søksmål

Til tross for at Daimler har gått med på å betale oppgjøret, nekter Daimler for å ha gjort noe galt.

– Som uttalt i oppgjøret avslår selskapet myndighetenes påstander så vel som advokatenes krav. Vi innrømmer intet ansvar til USA, California, saksøkerne eller andre, sier selskapet i en uttalelse.

I tillegg kan Daimler nå også vente seg søksmål fra privat hold ettersom flere advokatfirmaer har gått sammen om et gruppesøksmål mot bilgiganten. De ønsker ytterligere 700 millioner dollar, 6,3 milliarder kroner, fra tyskerne.

– Hvis du lyver vil du bli tatt i det lange løp. Daimler får erfare det i dag. Men de er ikke de første, og mest sannsynlig heller ikke det siste, til å prøve segm sier General Xavier Becerra, advokat i California.

Daimler-aksjen har gjort det overraskende godt i år til tross for massivt fall i bilsalget. Selskapet er ned kun 6,1 prosent hittil i år, og opp 28,8 prosent siste tre måneder. BMW er til sammenligning ned 12 prosent siden nyttår.