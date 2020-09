Arnold Schwarzeneggers favorittbil blir elektrisk og kan reserveres i oktober

I 1990 spilte Arnold Schwarzenegger inn filmen «Kindergarten Cop» i Oregon, og under innspillingen så han en kolonne med Humvees passere settet. «Han gikk helt bananas når han så de», uttalte den daværende agenten hans, Lou Pitts, i biografien «Fantastic: The Life of Arnold Schwarzenegger». Schwarzenegger så dermed en god businessmulighet og kontaktet produsenten bak Humveen for at sivile kunne kjøpe den. To år senere var den på markedet.