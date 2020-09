General Motor girer opp elektrifiseringen - skal lage helt egen drivlinje

General Motors er kanskje mest kjent for sine store, bensindrikkende V8-motorer som er godt plassert i digre SUVer og pickuper. Markedet for den typen motorer er på vei ut i dagens bilmarked, og elektriske biler er kommet for å bli. Det tar GM nå konsekvensen av.

På onsdag skal GM legge frem planer for en hel «familie» av elektriske modeller, elektriske motorer og fullverdige elektriske produksjonslinjer, ifølge Reuters.

Grepet tas etter at selskapet har sett andre bilprodusenter, som eksempelvis Tesla, oppnår svært gode salgstall, og at biltrenden globalt for alvor er endret. Systemet de er ventet å lansere i første omgang skal få navnet «Ultium Drive», og skal omfatte fem modeller med tre ulike elektriske motorer.

GM har allerede noen elektriske samarbeid, der Nikola er det mest kjente, men ønsker å designe sitt eget system fremfor å kjøpe et av noen andre.