Styreleder i Nikola går på dagen etter bråk - krakk i aksjen

Styreleder i Nel-partner Nikola Corporation, Trevor Milton, ønsker å fratre med umiddelbar virkning, opplyses det i en pressmelding.

Av førhandelen på Wall Street er Nikola ned 23,2 prosent ved 11.30-tiden. Nel faller samtidig 15 prosent på Oslo Børs.

Milton vil også forlate styret i lastebilprodusenten.

Resten av styret har godkjent Miltons ønske, og tidligere vise styreleder i General Motors, Stephen Girsky, er utnevnt til ny styreleder.

– Nikola er virkelig i mitt blod, og vil alltid være det. Fokuset bør være på selskapet og dets «world changing» oppdrag. Så jeg tok den vanskelige beslutningen om å henvende meg til styret og melde meg til å frivillig tre av som styreleder. Å grunnlegge Nikola og være med på å gjøre det til et selskap som vil endre transport til det bedre og bidra til å beskytte verdens klima har vært en ære, sier han i en kommentar.

Trevor Milton hopper av som styreleder for Nikola.

Bråk

Det har den siste tiden vært støy rundt Nikola etter anklager om grovt bredageri fra det tyske analyseselskapet Hindenburg Research. Nikola har tilbakevist påstandene. Men finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), kunngjorde nemlig sist uke at de ønsker å undersøke Hindenburgs anklager mot hydrogenselskapet.

Hindenburg hevder å sitte på en rekke falske uttalelser fra Milton. Hindenburg skrev at de aldri har sett et bedrag på denne størrelsen i et børsnotert selskap. Nikola avviser disse anklagene, og sier de har ingenting å skjule.

Nylig lastet Milton opp med aksjer for 1,3 millioner dollar i selskapet. Han eier 91,6 millioner aksjer i Nikola og er største aksjonær.

For ikke lang tid siden inngikk Nikola en avtale med General Motors om et partnerskap. General Motors fikk et eierskap på 11 prosent i Nikola.