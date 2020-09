Elon Musk tror på rekordkvartal for Tesla

Bloomberg har fått tak i en mail som Elon Musk skal ha sendt internt i Tesla søndag med tittelen «All hands on deck». I eposten prøver han å motivere sine ansatte for å sikre rekordmange leveranser av biler i tredje kvartal, som slutter 30. september.

«Vi er i nærheten av et rekordkvartal med tanke på billeveranser, men vi må jobbe hardt for å oppnå det. Dette er det høyeste antallet kjøretøy per dag vi noensinne har måtte levere», skriver Musk.

Teslas foreløpige rekord med tanke på antall billeveranser i et kvartal er nesten 115.000 biler i fjerde kvartal sist år.

«Vær så snill å ha leveranser av biler som den absolutte øverste prioriteringen», skriver Musk.

I andre kvartal leverte Tesla 90.650 biler omtrent, langt høyere enn analytikernes estimater på 72.000 biler, ifølge CNBC. Etter kvartalet, som var sterkt preget av coronakrisen, gratulerte Musk sine ansatte med strålende resultater i en vanskelig tid.

Tesla skal holde sitt årlige aksjonærmøte tirsdag, samt at det er «Battery Day».