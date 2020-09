Spenningen stiger før Teslas «Battery Day» - analytikere forventer store nyheter

22. september går Teslas «Battery Day» av stabelen og det koker på ryktefronten om hva den karismatiske sjefen, Elon Musk, kommer til å presentere. Den store gjengangeren er at det kommer positive batterinyheter og at Musk skal presentere en ny type battericelle. De mest positive analytikerne håper også på en start-dato for storskalaproduksjon av en ny og bedre batteritype, ifølge CNBC.

Tidligere er det rapportert om at Tesla allerede har etablert en produksjonslinje for et nytt batteri ved laben i Fremont, California, som ligger rett ved bilfabrikken. Det har også kommet uttalelser fra anonyme kilder i selskapet om at Tesla har et mål om å øke tettheten i battericellene med 70 prosent, og at Musk vil gå mer i dybden om «tetthetsplanene» tirsdag.

AutoForecast Solutions’ analytiker for kjøretøy på fornybare energikilder, Conrad Layson, mener at flere bilprodusenter ser etter nye måter å posisjonere seg øverst i det elektriske bilmarkedet, som utgjør rundt 3,5 prosent av alle nye kjøretøy globalt.

«Hvis Tesla går i bresjen for å utvikle nye battericeller, så vil de realisere en strategi som handler om kontroll. De vil kunne lage batterier på egenhånd uten å være avhengig av andre, eller vente på utviklingen», uttaler Layson til CNBC.

Volatilitet

Tesla-aksjen har vært ekstremt sterk i år og steget 428,47 prosent. Bare den siste uken har aksjen steget 18,63 prosent, men avsluttet fredagen med en liten dupp og endte på 442,15 dollar.

Når Elon Musk entrer scenen er det ingen hemmelighet at spenningen stiger og at aksjen ofte blir ekstra volatil, omtrent som når Steve Jobs gjorde det for Apple. Til forskjell fra Jobs, som ofte hadde produktet han viste frem klart for masseproduksjon, så er ikke det alltid tilfelle når Musk legger fram store nyheter. Nyhetene som kommer kan ofte være forventninger langt inn i fremtiden.

I april 2019 på «autonomi-dagen» sa Musk at Tesla forventet å «ha et komplett system for selvkjørende biler dette året». Han fulgte opp med at «vi forventer at man ikke trenger å ta i rattet og kan kikke ut vinduet», når Tesla-kjøretøy skulle få et fullverdig selvkjøringsvalg mot slutten av andre kvartal 2020.

Det gikk ikke helt som planlagt, og i sommer kom kontrabeskjeden om at selskapets autonome system går gjennom en «grunnleggende omlegging».

Flere analytikere gir kursmålet på Tesla en boost frem mot «Battery Day». Wedbush øker kursmålet fra 380 dollar til 475 dollar. Piper Jaffray øker fra 480 til 515 dollar, mens Deutsche Bank øker fra 300 til 400 dollar og Credit Suisse hever fra 280 til 400 dollar.