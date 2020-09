Så langt må du kjøre en elbil før den blir helt miljøvennlig

Helt siden elbilene entret markedet for fullt har diskusjonen rast: hvor miljøvennlig er egentlig en elbil når man ser på hele kretsløpet fra produksjon til den parkeres for godt? Polestar har publisert en ny rapport for å kartlegge klimaregnskapet til en elbil, og du må kjøre langt før karbonfotavtrykket blir mindre enn for en konvensjonell bil.

– Bilprodusenter har tidligere ikke vært tydelig nok med kundene på hvordan produktene de selger påvirker miljøet. Det er ikke godt nok. Vi må være ærlige, uansett hvor ubehagelig det måtte være, sier Thomas Ingenlath, adm. direktør i Polestar.

ELEKTRISK SJEF: Thomas Ingenlath, adm. direktør i Polestar. Foto: Polestar

Fra og med 16. september vil det svenske selskapet legge frem et regnskap som viser klimapåvirkningen de elektriske bilene har fra de er ferdig produsert og gjennom hele sin levetid, kalt «Polestar Life Cycle Assessment».

Energimiksen er avgjørende for avtrykket

Ved bruk av egne analyser, har Polestar avdekket at en ny Polestar 2 forlater fabrikken med et karbonavtrykk på 26 tonn. Sammenlignet med en tilsvarende Volvo XC40 med forbrenningsmotor har Polestar 2 et høyere avtrykk i produksjonsfasen grunnet høyt energikonsum i produksjon av batteriet.

Når elbilen først når kunden, og den lades med ren energi, er CO2-avtrykket ubetydelig. Etter 50.000 km kjørt, overgår drivstoffbilen den elektriske i sammenlagt CO2-utslipp.

Et viktig poeng her er at i beregningen for denne kilometerlengden er det lagt til grunn en energimiks kun bestående av vindkraft.

Ved en europeisk elektrisitetsmiks må du kjøre 78.000 kilometer før avtrykket er ubetydelig og kilometerlengden øker ytterligere hvis man benytter en global elektrisitetsmiks. Da må du kjøre hele 112.000 kilometer.

STIGENDE: Energimiksen avgjør i stor grad hvor langt du må kjøre en Polestar 2 for å oppnå et ubetydelig CO2-avtrykk. Foto: Polestar

Til tross for at elbilen må kjøres langt før den oppnår et ubetydelig CO2-avtrykk, mener Polestar-sjefen at produsentene er på rett kurs.

– Budskapet er tydelig; elektriske biler tilbyr en vei mot klimanøytralitet, og vi kommer til å bruke innsikten fra denne rapporten til å nå det målet, sier Ingenlath.

Tallene i beregningen sammenligner CO2-fotavtrykket gjennom hele livsløpet til Polestar 2 sammenlignet med en Volvo XC40 med konvensjonelt drivstoff. Hele rapporten fra Polestar kan du lese her.