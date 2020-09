To nye villdyr fra München

Både M3 og M4 viderefører designspråket fra den nye 4-serien. Stor, markant grill, nytt interiør og helt ny motor definerer de to nye modellene. Det som ikke er nytt er at både M3 og M4 fortsatt skal leveres med manuell sekstrinns girkasse og at kreftene kun går en vei: til bakhjulene. Hvis du er avhengig av firehjulstrekk finnes det et alternativ i Competition-utgavene med firehjulsdrift og en åttetrinns automatkasse som standard.