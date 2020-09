– Tesla vil være like stor som BMW i 2025

Analytiker Pierre Ferragu, New Street Research, tror Tesla vil være på størrelse med BMW i 2025, være langt mer lønnsom enn BMW og et selskap i vekst med store muligheter.

BMW solgte 2,5 millioner biler i 2019, mens Tesla solgte 367.500.

Om fem år tror imidlertid analytiker Pierre Ferragu, New Street Research, ifølge Bloomberg at Tesla vil være like stor som BMW. For å klare det må Tesla i så fall øke salget med nesten 50 prosent i året de neste fem årene.

Ferragu tror imidlertid ikke at det bare er mulig å bli like stor, han tror også at Tesla i 2025 vil ha dobbelt så gode marginer som BMW.

Med det tror han også at Tesla-aksjen kan stige til 600 dollar i 2025, opp 53 prosent fra tirsdagens etterhandel, da aksjen smalt ned 6,8 prosent til 395,20 dollar.