Under en TV-sending i går tok den tidligere hedgefondforvalteren for seg Nikola etter den siste tidens støy.

Styreleder og Nikola-grunnlegger Trevor Milton gikk mandag ut av styret i selskapet på dagen. Resten av styret har godkjent Miltons ønske, og tidligere vise-styreleder i General Motors, Stephen Girsky, er utnevnt til ny styreleder.

– Altfor stor hype

Milton-avgangen kom etter at det har vært mye bråk rundt Nikola de siste ukene, etter anklager om grovt bredageri fra det tyske analyseselskapet Hindenburg Research. Nikola falt mandag 19 prosent, mens aksjen steg 3,4 prosent til 28,51 dollar tirsdag.

— Selv om aksjen slo tilbake, liker jeg den ikke. Siden Nikola ble notert har jeg sagt at det har vært altfor stor hype og ikke nok substans, sier Jim Cramer på CNBC.

Nikola har tilbakevist påstandene fra Hindenburg. Men finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), kunngjorde nemlig sist uke at de ønsker å undersøke Hindenburgs anklager mot hydrogenselskapet.

– Selg fort

Hindenburg hevder å sitte på en rekke falske uttalelser fra Milton. Hindenburg skrev at de aldri har sett et bedrag på denne størrelsen i et børsnotert selskap. Nikola avviser disse anklagene, og sier de har ingenting å skjule.

– Jeg sier ikke at shorterne i Hindenburg nødvendigvis har rett, men du må ta det på alvor. Selv om du mener de tar feil, må du holde ut med argumentene deres, sier Cramer.

Han er ikke i tvil om at man bør kvitte seg med aksjen.

– Når du ser så mange røde flagg, må du selge aksjen og du må selge fort, selv om du fremdeles er overbevist. Når du investerer, er det eneste som er viktigere enn å tjene penger, ikke å tape dem. Så lenge du unngår tap, vil gevinstene ta vare på seg selv, sier Cramer.



Nikola er Nels viktigste kunde. Nel har sagt at Miltons avgang ikke vil påvirke selskapet i særlig grad.