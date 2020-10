Northug selger bilen han ble tatt i

Bilen til Petter Northug ligger nå ute til salgs på Finn og selges for 1,75 millioner kroner.

Bilen Northug ble tatt i er ingen sinke. Det er en Jaguar F-TYPE med 575 hester og en toppfart på 322 km/t. Det var i denne bilen trønderen råkjørte i august i år.

Det er samme bilselger som solgte bilen til Northug, som vil ta seg av videresalget.

– Vi solgte bilen til Petter Northug opprinnelig, og da er det naturlig at vi også selger den igjen, sier konsernleder Rune Wang-Henrichsen i Nardo Bil, til TV 2.

Venter rettssak

Skikongen ble tatt i 168 km/t i 110-sonen på E6 ved Ullensaker, men har tidligere erkjent at han på et tidspunkt kjørte i over 200 km/t i en 80-sone.

– Jeg var også dum nok til å filme det, innrømmet Northug.

Flere advokater mener det er sannsynlig at trønderen må i fengsel dersom man legger den høyeste farten til grunn.

I disse dager jobber politiet med å ferdigstille et påtalevedtak. Når det er gjort, vil det være klart for rettssak.