Musk: – Jeg tror Tesla vil være verdt mer om fem år

OPP: Elon Musk tror på oppgang for Tesla-aksjen. Foto: NTB

Drøye to timer før stengetid mandag er Tesla-aksjen opp 2,8 prosent på Wall Street. Hittil i år har kursen steget hele 400 prosent.

I et intervju med New York Times uttaler Tesla-sjefen Elon Musk at pilene også peker oppover på lengre sikt.

– Jeg har allerede uttalt at aksjekursene har vært høye, og det var lenge før dagens nivå. Men hvis du spør meg, om jeg tror Tesla vil være verdt mer enn dette om 5 år? Jeg tror svaret er ja, sier Musk.

I mai skrev Musk på Twitter at Teslas aksjekurs var «for høy», noe som sendte den ned 12 prosent den dagen. Siden har aksjen imidlertid klatret nesten 200 prosent.

I det omfattende intervjuet sa Musk også at Tesla «på dette tidspunktet ikke er i livsfare, som for eksempel for tre år siden».

– Det som Tesla har klart å oppnå, er å komme seg til volumproduksjon og ha bærekraftig positiv fri kontantstrøm. Fra et bilfirmasynspunkt er det den virkelige prestasjonen til Tesla, sier Musk.

– Tesla skal måles med hvor mange år vi fremskynder fremveksten av bærekraftig energi.