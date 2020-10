Råskinnet som konkurrerer med det ypperste fra BMW og Mercedes

Til sammenligning bruker topputgaven til BMW i samme størrelse, M340i Touring med 374 hester, 4,5 sekunder på sprinten, mens toppmodellen til Mercedes, AMG C 63 S med 510 hester, bruker 4,1 sekunder. Du kan til og med henge på heftige sportsbiler med den oppgraderte familiebilen. Et eksempel er nye Porsche 911 Carrera S cabriolet som bruker nøyaktig like lang tid på sprinten som RS4-S.