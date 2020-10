Nye kinesiske elbiler tar et solid jafs av det norske markedet

SUKSESS: I januar kom de først elbilene av typen MG ZS til Norge, og adm. direktør Jan Kåre Holmedal i Norwegian Mobility Group har allerede nådd salgsmålet for 2020.

SUKSESS: I januar kom de først elbilene av typen MG ZS til Norge, og adm. direktør Jan Kåre Holmedal i Norwegian Mobility Group har allerede nådd salgsmålet for 2020. Foto: NMG

– God tilgjengelighet og godt utstyrte biler til en bra pris er avgjørende for suksessen med den kinesiske elbilen MG ZS, sier Jan Kåre Holmedal i Gill-Gruppens Norwegian Mobility Group.

Over 2.100 registrerte biler så langt i år og en markedsandel på 2,2 prosent for et helt nytt bilmerke er ikke dagligdags.

At kineserne er ledende på batteriteknologi og at de har tilgang på batterier er en fordel Frank Dunvold, RSA

Amerikanske Tesla har riktignok klatret fort og høyt på statistikken de siste åtte årene, men MG er ikke den eneste kinesiske elbilprodusenten som nå invaderer det norske bilmarkedet.

På kun to måneder har Geely-eide Polestar registrert 1.500 biler i Norge, mens Maxus foreløpig har levert flest varebiler blant sine 400 biler. En båtlast med 500 Maxus Eunik 7-seters personbiler er ifølge adm. direktør Frank Dunvold i RSA på vei til Norge, men flere vil komme.

Vare- og personbiler

– Vi har i tillegg agenturet på BYD og den første lasten med små varebiler er også i sjøen. For neste år har vi ambisjoner om å selge mellom 3.000 og 4.000 Maxus og rundt 2.000 BYD. Det skyldes at vi fra mai/juni 2021 også vil ha en stor elektrisk SUV med 90 kWh-batteri, legger han til.

FLERE MERKER: Frank Dunvold (t.v.) og Espen Kristoffersen i RSA begynte i fjor med import av hovedsakelig elektriske varebiler fra Maxus, men nå er både personbiler derfra og andre modeller fra merket BYD på vei til Norge. Foto: Andreas Scheel

At bilene er kinesiske vier ikke Dunvold så mye tanke, mer at de er elektriske.

– At kineserne er ledende på batteriteknologi og at de har tilgang på batterier er en fordel for dem og en utfordring for mange andre, presiserer han.

Det nyter også Zahid Saddiq i Zero Emission Mobility (ZEM) godt av, som har sin første båtlast XPeng G3 på vei til Norge.

TESLA-INSPIRERT: Finansavisen har allerede testet elbilen Xpeng G3 med mye Tesla-teknologi, som snart får selskap av den større og firehjulsdrevne modellen P7. Foto: Andreas Scheel

– Vi vil ha biler i landet fra november og den første ladninger biler er solgt. Fordi XPeng nettopp er børsnotert i USA kan vi ikke spesifiserer tall, men det kommer flere biler, røper han.

Tesla-inspirert

Xpeng G3 er en mellomstor crossover med mye Tesla-teknologi, forhjulsdrift, 45 mils rekkevidde og en pris på rundt 400.000 kroner. Allerede fra andre kvartal 2021 vil ZEM også kunne levere storbilen XPeng P7, som har firehjulstrekk, heftige ytelser, lenger rekkevidde og høyere pris.

Saddiq-familien har i 40 år drevet med salg av nye og brukte biler, de fleste av dem som Mercedes-Benz-forhandler gjennom Star Autoco. Saddiq mener imidlertid at de tradisjonelle bilprodusentene har sovet i timen mens elbilrevolusjonen har pågått rundt dem.

BYTTER MERKE: Zahid Zaddiq har i en mannsalder solgt Mercedes-Benz gjennom Star Autoco, men nå er det fokus på kinesiske elbiler fra XPeng. Foto: ANS

– I over 100 år har biler vært mekaniske, og mens elbilene frem til nå har hatt begrenset mangfold og tilgjengelighet, er de nå datamaskiner med avansert programvare, samt ratt, hjul og motor. Med nye aktører og desperate elbilkunder er lojaliteten borte. Tesla har brøytet vei i dette markedet, men nå følger nye aktører som MG og XPeng etter, konstaterer ZEM-sjefen.

Nye aktører betyr tøffere konkurranse, men sjefen for Polestar i Norge, Alexander Hørthe, presiserer at selv om elbilene er i det samme markedet konkurrer de ikke nødvendigvis mot hverandre.

Elbiler er datamaskiner med avansert programvare, samt ratt, hjul og motor Zahid Saddiq, Zero Emission Mobility

Kjempestart

– Elbilaktørene er kollegaer og fossilbilaktørene er konkurrenter. Når spørsmålet fra 2025 ikke blir hva slags bil man skal ha, men hvilken elektrisk bil man skal ha, stilles det større krav til bilene. Det kommer mange nye aktører og de må være bra. Vi mener at vi allerede har en bil som svarer til forventningene til en fornuftig pris, poengterer han.

Med en total markedsandel på 1,5 prosent og 1.500 biler etter kun to måneders salg har Polestar 2 begynt å spise på interessentlisten som har vært på flere tusen. Hvor mange vil ikke Hørthe si, men interessen er utvilsomt stor.

AMBISIØS: Adm. direktør Aleksander Hørthe i Polestar Norge har suksess med sin første elbil, men har store ambisjoner for flere modeller. Foto: Polestar

– Vi er veldig fornøyd så langt, men vi er ikke veldig overrasket. Nå kommer det snart en stor Polestar 3-SUV og det er nettopp besluttet at Polestar Precept skal produseres, sier han fornøyd.

Polestar selges på nettet og har ingen forhandlere, men noen såkalte Polestar Spaces gjør at potensielle kunder kan stikke innom og sparke i dekkene.

– Vi har dessuten en rekke lokale partnere på utlevering og har et samarbeid med Volvo på service over hele landet, legger han til.

Der vil også Volvo XC40 ReCharge selges, en liten SUV med samme drivlinje og teknologi som Polestar 2.

Ny forretningsmodell

Outsourcing og samarbeid med andre er noe XPeng også vil satse på, men på en utradisjonell måte.

– Vi kommer til å ha både popups og showroom, og man kan bestille bil på nettet. Bilen blir enten levert hjem til kunden eller de kan hente den hos våre partnere hos NAF og Meca. Disse kan sammen med alle andre godkjente verksteder ta service og reparasjoner, mens NAF og Meca også står for garantiarbeidet, presiserer Sahid Zaddiq.

MotorGruppens røtter går tilbake helt til 1909 og selv om de har importert og solgt blant annet elbiler fra Renault i en årrekke, er det ifølge konsernsjef Magnus Brask Rustad først nå de kinesiske elbilene er aktuelle for Norge.

EKSPANDERER: Konsernsjef Magnus Brask Rustad i MotorGruppen har allerede Mistsubishi, Renault og Dacia i porteføljen, men de kinesiske bilmerkene Hongqi og Bestune vil bli en del av porteføljen fra 2021. Foto: Andreas Scheel

– Kina har gjennomgått en fantastisk utvikling de siste årene. Fra å være et marked på under en million biler i år 2000, har de lenge vært verdens største og passert 25 millioner biler årlig. Vi har vurdert kinesiske elbiler siden 2011, men det var først for tre år siden vi fikk en aha-opplevelse da vi så hva som skjedde i Kina, sier han.

Nå står de i startgropen med merkene Hongqi og Bestume, som begge er en del av FAW. Hongqi er Kinas eldste bilmerke, som nå går fra superluksus til premium, mens Bestune vil være mer folkelig.

PAMPEBIL: Hongqi er tidligere kjent som bilmerket som fraktet partitoppene rundt i Kina...

– Vi begynner salget neste år, og selv om volumet ikke blir stort neste år, tror vi på et godt volum på sikt. I løpet av de neste to, tre årene vil vi lanserer fire til seks Hongqi- modeller og to til fire fra Bestune. Vi kommer primært til å benytte vårt etablerte forhandlernett med rundt 80 forhandlere, pluss noen nye, forteller han.

Flere merker

MG har også et landsdekkende forhandlernett, hvor noen også er Subaru-forhandlere, men ikke alle. I tillegg til MG som allerede er på plass, vil søsterselskapet Autoindustri neste år begynne salget av de kinesiske elbilmerkene DFSK og Seres.

Jan Kåre Holmedal har tro på kinesiske elbiler i Europa, da kineserne står frem med produkter som er blitt veldig mye bedre teknisk, og er fullt på høyde med konkurrentene, også sikkerhetsmessig. Noe fem stjerner i Euro NCAP bekrefter.

BILLIG: Med en pris på 239.900 kroner og en rekkevidde på over 26 mil er den relativt romslige kinesiske elbilen MG ZS blitt populær i Norge. Foto: NMG

– Vi hadde et mål om å selge 2.000 MG i år, men vi ligger an til å klare 3.000. Selv om vi ikke har satt noen salgsmål for DFSK og Seres har vi klare ambisjoner om å øke volumet neste år, forteller Jan Kåre Holmedal.

Når vi vet at bilmerkene Chery, Byton, Aiways, Dongfeng, Lynk&Co, Iconiq, Arcfox, Wey, Zotye og Geely er blant de utallige bilmerkene som også har ambisjoner med elbiler i Europa, er ikke invasjonen over.