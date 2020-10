Rekordmange elbilpasseringer i Fjellinjens bomstasjoner

Antall passeringer i Fjellinjens bomstasjoner var 1,1 prosent lavere i september i år, sammenliknet med september i fjor, melder Fjellinjen i en pressemelding tirsdag.

Samtidig ga flere elbilpasseringer en rekordhøy elbilandel på 25,1 prosent av alle registrerte passeringer.

Totalt antall registrerte passeringer i alle bomringene var 33,5 millioner i september 2020, og trafikkvolumet er redusert med 1,1 prosent sammenliknet med samme måned året før. Tallene er justert for forskjell i antall helgedager og effekten av at høstferien slår noe ulikt ut mellom de to årene.

Mindre morgentrafikk

Etter de omfattende coronatiltakene i mars har det vært lavere trykk i morgentrafikken i Fjellinjens bomstasjoner, men i september har denne trenden vært avtagende:

– Vi ser av tallene at trenden med lavere morgentrafikk har begynt å avta utover september. Trafikken i morgentimene mellom 06.00 og 09.00 var 2,8 prosent lavere i september i år enn i september i fjor, sier trafikkanalytiker i Fjellinjen, Stian Strøm Arnesen.

Tallene viser også en effekt av busstreiken som ble annonsert 20. september.

I den indre ringen stod dieselbiler for 38,1 prosent av trafikken, bensinbiler stod for 31,6 prosent, mens elbiler endte på 24,6 prosent av trafikken.