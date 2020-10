Harald A. Møller AS forventer en elbilandel på opp mot 90 prosent for egne personbilmerker allerede neste år. Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2021 onsdag bidrar til å opprettholde målet, melder selskapet i en pressemelding.

– Forslaget til statsbudsjett vil sørge for å opprettholde farten på elbilsalget i 2021. Vi selger både bensin, diesel, ladbare hybrider og elbiler, og vi ser på nært hold hvordan endringer i avgiftene påvirker kundenes valg. En fortsatt kraftfull prioritering av elbilinsentivene er en forutsetning for videre elektrifisering, uttaler Ulf Tore Hekneby, adm. direktør i Harald A. Møller i pressemeldingen.

Møller er importør av personbilmerkene Volkswagen, Audi, ŠKODA og SEAT, som alle har rullet ut elbilsatsinger.

Nytt skritt i satsingen

Den norske Volkswagen-importøren mener at Regjeringens fremleggelse av statsbudsjett i dag er et nytt skritt på vei mot et utslippsfritt nybilmarked i 2025.

For egne merker er det forventninger om at Harald A. Møller kan nå denne milepælen allerede i 2023.

Samtidig er Harald A. Møller opptatt av at man fortsatt må ta hensyn til kunder som i dag ikke ønsker eller kan velge fullelektrisk.

– Det mangler infrastruktur for lading i deler av landet som innebærer at enkelte kunder har behov for å velge biler med forbrenningsmotor. Det er viktig at alternativene til elbil ikke utelukkes av økte avgifter før det er mulig for hele markedet å velge nullutslippsalternativene, uttaler Hekneby.