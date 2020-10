Mercedes-Benz hamrer den elektriske gasspedalen i gulvet

Det er elektrisk stemning hos Mercedes-Benz som skal utvide porteføljen med seks nye EQ-modeller. Bilprodusenten introduserer samtidig en helt ny elektrisk plattform, går det frem av en pressemelding.

Mercedes bekrefter også flaggskipet EQS for lansering i 2021, med en rekkevidde på inntil 700 kilometer.

Den nye generasjonen elektriske biler fra Mercedes-Benz er basert på en egen arkitektur, og kan brukes på tvers av en rekke modellserier. Konseptet gjør det mulig å produsere alt fra helelektriske sedaner til store SUV’er. Plattformen har fått navnet EVA, som står for Electric Vehicle Architecture, og skal benyttes for de fremtidige elektriske modellene.

TIL ANGREP: Mercedes-Benz angriper det elektriske bilmarkedet med seks nye modeller. Foto: Mercedes-Benz

Konseptbilen Mercedes-Benz Vision EQS, som blir en luksussedan, er benyttet aktivt i utformingen av designet som i stor grad vil oversettes til serieproduksjon i 2021. Mercedes bekrefter den tidligere estimerte rekkevidden å 700 kilometer, noe som nok skaper hodebry for mange andre elbilprodusenter.

EQS sedan vil etter hvert få følge av en SUV-variant i samme klasse, opplyser Mercedes i pressemeldingen.

I tillegg avsløres den tidligere ukjente modellen EQE på bildene over, også den tilgjengelig som sedan og SUV. Detaljer om disse modellene er foreløpig ikke kjent, men for elbilivrige nordmenn er det vel så viktig at den kompakte SUV’en EQA går i produksjon mot slutten av året.

FLAGGSKIP: Mercedes EQS blir Mercedes elektriske flaggskip. Foto: Mercedes

Lanseringstidspunktet er ikke bestemt, men det forventes at de første bilene ankommer landet i første kvartal neste år.