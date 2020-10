Polestar avviser at elbil tok fyr under lading i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen på Lilleaker klokken 20.36 lørdag.

– Det sto flammer ut av panseret, og man kunne se røykutviklingen i området, sa operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen kom til skade, og bilen ble ikke utbrent. Bilen sto ute, fem meter fra boligen. Bileieren fortalte til politiet at han hadde hentet bilen for bare fire dager siden.

Oslo brann- og redningsetat opplyste senere lørdag kveld til NTB at røykutviklingen ga seg da bileieren tok ut ladekabelen fra bilen, en Polestar 2.

Polestar bestrider brann

Polestar bestrider i en pressemelding at det skal ha vært snakk om en brann, til tross for at politiet sa at det sto flammer ut av panseret.

Selskapet sendte et team fra Sverige umiddelbart etter hendelsen. De mener at det var fordampet kjølevæske som førte til det som opplevdes som røyk, og selskapet utelukker at feilen var knyttet til hovedbatteriet.

– Teamet undersøker nå både årsaken til kjølevæskelekkasjen og hva som førte til fordampingen, skriver selskapet i pressemeldingen.

Lignende episoder har ikke oppstått i noen andre markeder som de opererer i, ifølge selskapet.

Svensk-kinesisk selskap

Polestar eies av kinesiske Geely og Volvo Cars, som også eies av Geely. Polestar 2-modellen produseres i Kina.

Den svensk-kinesiske elbilprodusenten tilbakekalte i begynnelsen av oktober nesten 2.200 biler av den nye modellen Polestar 2, blant dem over 800 i Norge. Bakgrunnen for tilbakekallingen er at flere bileiere opplevde at de nye bilene har mistet kraft og plutselig stanset under kjøring.

Til sammen er det solgt over 1.500 Polestar 2 i Norge.