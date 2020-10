Tesla var tidlig ute med et av markedets beste selvkjørende systemer og har ledet an i utviklingen siden første modell Model S rullet ut på veien tilbake i 2012. Systemet har stadig blitt oppdatert og nå er tiden inne for beta-testing etter at det har fått en full overhaling.

«Fullstendig selvkjøring, Full Self-Driving (FSD), i beta-versjon vil lanseres tirsdag neste uke, som lovet. Dette vil i første omgang begrenses til et lite antall mennesker som er eksperter og forsiktige sjåfører», skrev Elon Musk i en tweet mandag.

Det selvkjørende systemet har fått en total overhaling og er skrevet om helt fra bunnen av. Lanseringsdatoen har blitt utsatt flere ganger, men nå virker det som om systemet endelig nærmer seg ferdig.

I april annonserte Musk at et fullstendig selvkjørende system ville være tilgjengelig innen utgangen av 2020 og at det skal inngå i en abonnementsordning. Tesla-sjefen sa også den gang at systemet skulle kunne kjøre folk fra garasjen hjemme og til jobb uten noen forstyrrelser.

Tesla har også som mål å lansere selvkjørende taxier, men har tidligere uttalt at det trenger et fullt fungerende FSD-system før de kan lanseres. Selskapet ønsker å ha taxiene ute på veien allerede neste år i enkelte markeder.