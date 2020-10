Illsint tysk rakett

Brabus syntes åpenbart at det ble for puslete og har jekket opp motoreffekten til hele 900 hestekrefter. Effektøkningen skyldes tuningselskapets egenutviklede 4,5 liters V8-motor med et spesiallaget innsprøytningssystem. Med enda flere hester under panseret har Brabus kuttet sprinten fra 0 til 100 med 4 tideler, til 2,8 sekunder. Toppfarten er elektronisk begrenset til 330 km/t.