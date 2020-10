Europeisk gigantfusjon ett skritt nærmere - vil bli verdens fjerde største bilprodusent

I desember i fjor undertegnet styrene i Fiat Chrysler og PSA Group en bindende avtale om å fusjonere. Før 50-50-fusjonen trådde i kraft måtte den godkjennes av konkurransemyndighetene og selskapene er mandag ett skritt nærmere suksess, melder Reuters.

Kilder tett på prosessen hevder at bilprodusentene er nær godkjenning fra EU for å forme selskapet Stellantis, som blir det nye selskapsnavnet, ifølge Reuters.

De enkelte bilmerkene og tilhørende logoer skal være likt som før.

Enormt selskap

Hvis godkjennelsen fra EU går igjennom, og fusjonen fullføres, vil Stellantis bli verdens fjerde største bilprodusent, kun slått av Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi og Toyota. Det nye konsernets inntekter vil være på rundt 1.700 milliarder kroner, ifølge FCA og PSA.

Konsernet vil ha en arbeidsstyrke på over 400.000, og et årlig salg på rundt 8,7 millioner kjøretøy. Hovedkvarteret skal ligge i Nederland og selskapet skal være børsnotert i Paris, Milano og New York.

Stellantis vil ha en bred stall av merker som blant annet Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot og Vauxhall.