– Vi trenger ikke lenger krisepakker

Volkswagen og Daimler leverte en sterk innhenting i salg i september, men konsernsjefene trår på bremsepedalen etter tallene er lagt frem.

De mener nå at det ikke lenger er behov for krisepakker.

– Hvis vi ikke får en ny nedstengning av samfunnet eller ytterligere økonomisk fall, vil jeg argumentere for at det ikke er bruk for ytterligere kjøpsinsentiver, sier Herbert Diess, konsernsjef i Volkswagen, til Financial Times.

Det er en stor endring fra tidligere. I den spede begynnelse av coronakrisen lot Diess stemmen bli hørt da han aktivt argumenterte for subsidier til bilindustrien.

Knallkvartal

Bilmarkedet har falt tungt hittil i år og ligger i skrivende stund 24,5 prosent, tilsvarende 1,2 millioner kjøretøy, lavere enn på starten av året.

Volkswagens salg steg imidlertid med mer enn 10 prosent i september alene med sine 300.000 solgte biler i Europa. Salget i Kina, Volkswagens største marked, vokste med nesten 1 prosent sammenlignet med fjoråret.

Daimler, som blant annet produserer Mercedes-Benz, leverte også et knallsterkt tredje kvartal. Selskapet la på nesten 20 prosent på bunnlinjen som endte på 2,2 milliarder euro. Det kom etter en økning på 23 prosent salg i Kina.

– Det er nesten for godt til å være sant, sa Ola Kallenius, konsernsjef i Daimler, som også mener det er unødvendig med ny stimulipakke til bilindustrien til tross for den nylige oppblomstringen av smittetilfeller.

Volkswagen legger frem sine tall for tredje kvartal torsdag.

Kjøpsinsentiver

Diess ble tidligere i pandemien sterkt kritisert for å ha krevd støtte fra staten og insentiver for bilkjøp, men står fremdeles for sine uttalelser.

– En stor del av den tyske økonomien er avhengig av bilindustrien. Hvis du vil støtte økonomien raskt fungerer dermed bilindustrien som den beste brekkstangen, sier Diess.

Monika Schnitzer, økonomisk rådgiver i den tyske regjeringen, advarte mot å støtte bare én industri og mente det kunne føre til en farlig situasjon.

Det endte imidlertid med at de tyske myndighetene innførte insentiver for å kjøpe elbiler, i tillegg til å redusere merverdiavgiften ved kjøp.