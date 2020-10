KNUSER ANALYTIKERNE: Både Harley-Davidsons salg og resultat var bedre enn ventet. Her fra et Harley-arrangement i Spania.

KNUSER ANALYTIKERNE: Både Harley-Davidsons salg og resultat var bedre enn ventet. Her fra et Harley-arrangement i Spania. Foto: Dreamstime

Harley-Davidson oppnådde i tredje kvartal i år sitt beste resultat etter skatt for denne perioden siden 2015. Nettoresultatet var på 120 millioner dollar, mot 87 millioner i samme kvartal i fjor.

Samlet i år ligger motorsykkelprodusenten langt bak 2019-nivået. Overskuddet til nå er på 98 millioner dollar, mot 410 millioner etter ni måneder i fjor.

Justert resultat pr. aksje i tredje kvartal var 1,05 dollar, mot 0,70 dollar pr. aksje i tredje kvartal i fjor. Ifølge Bloomberg var det ventet til 0,29 dollar pr. aksje.

Over forventning

Selskapets totale omsetning i kvartalet var 1.166 millioner dollar, mot 1.273 millioner ett år tidligere. Hittil i år er den på 3.329 millioner dollar, ned 22 prosent fra i fjor.

Av dette utgjorde salget av motorsykler og tilknyttede produkter 964 millioner dollar, mot 1.069 millioner i tredje kvartal i fjor. Her var det ifølge Bloomberg ventet 843,7 millioner.

Børsbyks

De overbevisende kvartalstallene sender Harley-Davidson til værs i førhandelen i USA tirsdag.

På det meste har aksjen vært opp 13 prosent før børsåpning.

Harley-Davidson vil ikke komme med noen guiding for hele 2020 på grunn av coronapandemien, men det er vedtatt et utbytte 0,02 dollar pr. aksje for kvartalet som er gått, som er på nivå med foregående kvartaler.